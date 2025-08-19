Ã¦Âà¤«¤é7Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼à·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤Û¤É¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ï¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×
¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Ã¤¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖThank you JAPAN¡×¤È°ì¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡£2018Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç(¸½¡§SUPER EIGHT)¤òÃ¦Âà¤·¤¿43ºÐ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿³¤¤È¶õ¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³¤¤È¶õ¤È¤¹¤Ð¤ë¤¯¤ó¡¢¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØ·Ê¤ÎÀÄ¤¤¶õ¤ÈÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ÆÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤Û¤É¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ï¡×¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£