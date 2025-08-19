Ã¦Âà¤«¤é7Ç¯¡Ä­à·ãÊÑ­áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X@subaru_staff¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¸ª¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿È±

¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Ã¤­¤Î­à·ãÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖThank you JAPAN¡×¤È°ì¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡£2018Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç(¸½¡§SUPER EIGHT)¤òÃ¦Âà¤·¤¿43ºÐ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿³¤¤È¶õ¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿È±¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤Û¤É¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ï¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@subaru.shibutani.official¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³¤¤È¶õ¤È¤¹¤Ð¤ë¤¯¤ó¡¢¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØ·Ê¤ÎÀÄ¤¤¶õ¤ÈÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ÆÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤Û¤É¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ï¡×¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£