¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¾¾²¬Âçµ¯¡¢Á°È¾Àï¤Ç´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¸ÅÁãÀ¶¿åÀï¤Ç¤ÎÀã¿«¤ØÆ®»Ö
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÀ¶¿å¤ÈÀï¤¦¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿4·î20Æü¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Îº£µ¨ºÇÂ¿¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ1¡½3¤Î´°ÇÔ¡£¸ÅÁãÂÐ·è¤È¤Ê¤ëMF¾¾²¬Âçµ¯¡Ê24¡Ë¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î¶þ¿«¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀ²¤é¤¹¡£2021Ç¯²Æ¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÅÏ¤Ã¤¿23Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¶¿å¤È¤Îº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¾¾²¬¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È¡¢¤·¤«¤·Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°´ü¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Éé¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´ÌÌ¤Ë90Ê¬ÄÌ¤·¤Æ½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¡£°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÁ°È¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF´¥µ®»Î¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤ª¤ê¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤â¡Ö¸Ä¡¹¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¸¤º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¾¾²¬¡£À¶¿å¤ÏÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÐ±þ¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢Ä»À´¤Î¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¶â´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç26»î¹çÃæ25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¦¤Á24»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¡£6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹120Ê¬¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢Ãæ2Æü¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀîºêÀï¤â90Ê¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤´ó¤»¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë