人気YouTuber・Rちゃん、膝上ミニドレスで美脚スラリ「憧れのスタイル」「かっこよくて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】人気YouTuberのRちゃんが19日、自身のInstagramを更新。プロデュースした新作の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Rちゃん、スラリ美脚際立つミニドレス姿
Rちゃんは、自身が手掛けるアパレルブランド「Riu」の新作ドレスを紹介。「デコルテにはドット入りのシアー素材、袖口のくしゅくしゅ、裾のレース…細部までこだわり抜いた一枚」「今季は『強く生きる女性』をイメージ」と説明し、ワインレッドのミニドレス姿で美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「かっこよくて可愛い」「ドレス素敵」「脚が綺麗すぎる」「似合いすぎ」「さすがのプロデュース力」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
