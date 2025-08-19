TDS『リメンバー・ミー』テーマの新プログラム、特別メニューが9月16日登場
【モデルプレス＝2025/08/19】東京ディズニーシーでは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を、9月17日（水）から11月2日（日）まで初めて開催。同イベントのスペシャルメニューが9月16日（火）から登場する。
「ラソス・デ・ラ・ファミリア」は、『リメンバー・ミー』でも描かれたメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに、ロストリバーデルタに架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、カラフルなガイコツやマリーゴールドの花々が美しく飾られ、華やかなマリアッチを演奏するアトモスフィア・エンターテイメントやスペシャルメニューなどを楽しめるプログラム。
パークのレストラン「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、劇中に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンクが登場。オレンジとマンダリンオレンジを組み合わせた、爽やかでフルーティーな味わいだ。
スペシャルセットでは、サーモンと骨付きソーセージに加え、ガイコツ型のチップスをトッピングした、シーフードサルサのライスボウルを用意。
さらに、映画のテーマでもある「ディア・デ・ロス・ムエルトス」で食べられる伝統的な菓子パン「パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）」も味わえる。（modelpress編集部）
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合がある。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合がある。
