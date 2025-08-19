【JAL×ガンダム】全国10空港で異なるモビルスーツが描かれた「ガンダム御翔印」が数量限定で発売！
JALグループのJALUXから、「アニメを通じて日本の魅力を再発見しよう！」のスローガンで展開する企画「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として、「ガンダム御翔印」が発売されました。
御翔印とは、空港を拠点とする地域活性化を目的に、”空の御朱印”として2022年に11空港で販売が開始されたもの。2025年7月末時点で、日本国内全56空港で展開されています。
「ガンダム御翔印」は、 「御翔印」の定番デザインをベースに、「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」のロゴとガンダムシリーズのモビルスーツが描かれています。
全国10空港（新千歳、羽田、大阪、徳島、出雲、広島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄）で展開されるもので、空港ごとに異なるデザインとなっています。新千歳：ジオング羽田：RX-78-2 ガンダム大阪：RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)徳島：ギャン出雲：グフ広島：シャア専用ザク福岡：ドム熊本：アッガイ鹿児島：ャア専用ゲルググ那覇：シャア専用ズゴック
ガンダム御翔印は、10空港（新千歳、羽田、大阪、徳島、出雲、広島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄）のJAL PLAZA店舗にて、数量限定で発売中です。
ガンダム御翔印