【JAL×ガンダム】全国10空港で異なるモビルスーツが描かれた「ガンダム御翔印」が数量限定で発売！

JALグループのJALUXから、「アニメを通じて日本の魅力を再発見しよう！」のスローガンで展開する企画「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として、「ガンダム御翔印」が発売されました。

御翔印とは、空港を拠点とする地域活性化を目的に、”空の御朱印”として2022年に11空港で販売が開始されたもの。2025年7月末時点で、日本国内全56空港で展開されています。

「ガンダム御翔印」は、 「御翔印」の定番デザインをベースに、「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」のロゴとガンダムシリーズのモビルスーツが描かれています。

全国10空港（新千歳、羽田、大阪、徳島、出雲、広島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄）で展開されるもので、空港ごとに異なるデザインとなっています。

新千歳：ジオング

羽田：RX-78-2 ガンダム

大阪：RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)

徳島：ギャン

出雲：グフ

広島：シャア専用ザク

福岡：ドム

熊本：アッガイ

鹿児島：ャア専用ゲルググ

那覇：シャア専用ズゴック

ガンダム御翔印は、10空港（新千歳、羽田、大阪、徳島、出雲、広島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄）のJAL PLAZA店舗にて、数量限定で発売中です。

ガンダム御翔印