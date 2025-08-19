コスメブランド「Torriden」と中野区の「松本湯」が衝撃コラボ。来場者プレゼントに無料アメニティ完備...オトクにうるおい肌を手に入れよ

2025年8月16日から31日までの期間、東京都中野区にある銭湯「松本湯」を韓国の化粧品ブランド「Torriden（トリデン）」がジャック。

約2週間のコラボイベントでは、夏の疲れを癒してくれる、魅力的なオトク企画が目白押しです。

Torridenの魅力をお得に大満喫♡

8月19日現在、館内では2つの来場特典を配布中。

来場者全員に「ダイブイン セラム 2mlサンプル」を、サウナ利用者には「ダイブイン マルチパッド 2枚入りサンプル」をプレゼント。うるおいで満ちた肌へと導くTorriden の大人気アイテム2種を、無料で試せます。

さらに、期間中はヒアルロン酸を配合した「ダイブインの湯」が登場。とろみのあるお湯に浸かれば、日々の疲れを癒しながら全身にうるおいをチャージできます。

Torridenのアメニティも完備。いてお風呂やサウナから上がった後は、気になるシリーズのアイテムを使ってスキンケアを行えます。

驚きのコラボレーションは美容好きを中心に注目を集め、Xでは大バズり中。

実際に利用した人たちからは、

「女子には堪らんな、、、！」

「色々使えて全身ツルツルもちもち」

「極上のうるおいを実感しました」

「いろんなアイテム試せて本当に良かった」

と、大満足の声が続々と寄せられています。

営業時間は平日・土曜日が14時から24時。日曜日が8時から12時、15時から24時。

Torridenを愛用している人も未体験の人も、特別な松本湯で癒しのひと時を過ごしてみては。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）