■これまでのあらすじ

3年ぶりに大学時代の友人たちと集まった主人公。子どもは夫に預けて参加したものの、延々と子どもの写真を見せたり、友人の話を遮って子どもの話をしたりしてしまう。その様子を生暖かく見守る友人たちだったが主人公はおかまいなし。ついには「なんで子どもをつくらないの？」と聞いてしまう…



■私、幸せです！■友人たちは乗り気でない■仲間はずれになりたくなかった■だから2人も早く産んで！主人公の思いとは裏腹に「まだ子どもを考えていない」と返す友人たち。なぜ主人公がこんなにも友人たちを急かすのか、その理由もわかりましたね。思うような返事を得られなかった主人公は、なにを言いだすのでしょうか…(尾持トモ)