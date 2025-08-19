第1戦は最高の勝ち方だった

巨人が15日からの阪神3連戦（東京ドーム）を1勝2敗と負け越した。

今季の対戦成績は6勝15敗。本拠地での9敗目は1952年のフランチャイズ制以降、球団史上ワーストだという。これで首位・阪神とのゲーム差は今季最大タイの13、3位のDeNAには0.5ゲーム差に迫られた。尻に火がついてきた。

阪神の優勝はもはや確定的だ。巨人が2位で3位のチームを蹴落としてクライマックス・シリーズでの阪神に対する挑戦権を得る。

この前提に立った場合、今回の3連戦は阪神に「巨人はやはり手強いチームだな」と思い知らせる戦いをしなければならなかった。

主砲の岡本和真が約3カ月ぶりに復帰してきた。投手陣も先発の顔ぶれがそろっているし、救援陣だってライデル・マルティネスを軸に充実している。長嶋（茂雄）さんの追悼試合も組まれていた。絶好のチャンスだった。

15日の第1戦はリーグでトップの防御率を誇る山崎伊織が4点を先制されたが、坂本勇人が6回に代打3ラン、2点を追った7回は代打の中山礼都が同点の2ラン、8回はトレイ・キャベッジの犠飛で試合を決めた。

最近の巨人にはない最高の勝ち方だったし、こんな戦いもできることを見せた。

これはおかしいと声を上げた3戦目

乗っていける勝利だったが、翌16日、追悼試合で先発した阪神の村上頌樹が圧巻の投球を見せた。巨人打線は2安打で二塁を踏めなかった。長嶋さんの追悼試合だっただけに勝ってほしかったがここは村上が良過ぎた。

問題は第3戦目だ。これはおかしいと声を上げてしまった。

巨人が1対3の劣勢で2点を追った9回に阪神の抑えの切り札、岩崎優から大城卓三、中山の連続安打で無死一、二塁（代走に二塁・佐々木俊輔、一塁・門脇誠）とした。

イケイケ、押せ押せの最高の場面だ。ドームのムードは最高潮に達していた。中山のネクストで坂本が準備をしていた。

阿部慎之助監督は坂本を打席に送るのだろうと見ていた。ところが登場したのは増田大輝だった。バントだ。ドームのムードも一瞬にしてしぼんでしまった。ここでバントはない。試合の流れは巨人に大きく傾いていた。

その流れを止めて、逆に阪神に渡す結果となった。阪神ベンチはもちろん、藤川球児監督も無死一、二塁となったところで嫌な雰囲気を感じていただろうし、それはマウンドの岩崎も同じだったと思う。

坂本に託し、勢いに乗るべきだった

阪神ベンチにすれば、岩崎が走者を気にせず確実に一人一人からアウトを取ってほしいと願っていたはずだ。それがバントで1死をくれるという。1点を取る作戦だ。阪神はしめたと思ったろう。

結果として増田大はスリーバントに失敗したが、成功したとか失敗したという話ではない。

阿部監督は1死二、三塁として丸佳浩のバットに期待するつもりだったと推察する。でもそんな場面でそうそう長打は出ない。ヒットにしても2割くらいの確率だろう。ましてや岩崎と丸は左対左だ。

犠飛でなんとか1点、うまくいってヒットで2点……これでは2点差を引っ繰り返して勝てない。

長嶋さんのように「勝つ！ 勝つ！ 勝つ！」と強く願うのなら、坂本に「ここはお前に任せたぞ」と送り、勢いに乗るべきだった。坂本は全盛時の力が衰えたとはいえ、現役選手で最高の成績を残している。丸と違って左対右だ。

結果がどうなったかは分からないけど、少なくともイケイケ、押せ押せの流れを止めることはなかったと思う。

選手にプレッシャーをかけてどうする

以前も記したが、無死一、二塁でのバントは難しく、成功する確率は無死一塁などと比べたらかなり低い。

増田大はプレッシャーでガチガチになっていた。あんな場面で決めるのは無理だ。選手にプレッシャーをかけてどうする。こういうのは全選手に伝わる。

この試合、1回と3回に先頭の丸が安打で出塁した。この時は2番の若林楽人に強行策を取って失敗している。

前日、村上に完封負けを喫したことを考えれば、嫌な流れを払拭するためにバントをして確実に点を取りに行く手もあった。

監督の仕事は試合の流れに乗って采配を振るい、勝利に向かって選手をその気にさせることだと思う。増田大の送りバントは大いに疑問だったし消極的だったと思う。これでは阪神に見くびられる。

最後になるが、振り返ればＤeNAがすぐそこまで迫っている。残り35試合、なんとか2位を死守してもらいたい。そして阪神とは残り4試合、巨人の意地を見せてほしい。

（成績などは18日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

