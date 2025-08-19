Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¡Éé½ý¤Ç¿·²ÃÆþ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç³«ËëÀï·ç¾ì¤Ø¡¡ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î£Æ£×Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤È¤Ê¤ë£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼£Ó£ÖÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ïºòµ¨¥É¥¤¥Ä£±Éô¤À¤Ã¤¿¥¡¼¥ë¤Ç£³£²»î¹ç£±£±ÆÀÅÀ¤È³èÌö¡£¥¡¼¥ë¤Ï£²Éô¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£ÇÆþ¤ê¤Çà¸Ä¿Í»ÄÎ±á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Í£Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÄ®Ìî¤Ï¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Î½Ð¾ì¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÂè£²Àï¡¦¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¹¶·â¿Ø¤Ë¤âÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢£Æ£×Ê¡ÅÄ»Õ²¦¤â¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Éüµ¢¤·¤ÆÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£