Äé¿¿°ì¤¬¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Ë»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ä¤Ç¡£Ç¯¤äÇ¯¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¡Ê£²£°£°£°Ç¯¡Ë½Ð±é¤Þ¤Ç¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°Âå¸åÈ¾¤ÇÀéÍÕ¿¿°ì¼çºË¤Î£Ê£Á£Ã¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤ÎÉÕ¤¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äé¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°ºÐ¤¹¤®¡££±£¹£¸£µÇ¯¡¢ºäÅì¶Ì»°Ïº¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖÅ·¼éÊª¸ì¡×¤Ë¹õ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÖàÉñÂæ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤ó¤À¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤Àá¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹õ»Ò¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¡£Åö»þ¤ÏàÌò¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¡ÄÈ¯À¼¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¡Á¤Ã¤È¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¤½¤ó¤ÊÄé¤Ï¤É¤¦Ìò¼Ô¤Ë¥·¥Õ¥È¤ò¡©
¡Ö½ù¡¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¸¤ã¤¢¡¢¼¡¤Ï¹õ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É½¤Ë½Ð¤ë¥»¥ê¥Õ²¿¹Ô¤«¤¢¤ëÌò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦¥É¶ÛÄ¥¤Ç¡£¤Ç¡¢Ëè²ó·Î¸Å¹Ô¤¯¤¿¤ó¤Ó¤Ë°ì¹Ô¤º¤Ä¡¢ËÍ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÌ¡Ê¤ÎÌò¼Ô¡Ë¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ìÉáÄÌ¡¢¤ß¤ó¤Ê²ù¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡££±¤Ä¡Ê¥»¥ê¥Õ¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ó¸À¤¨¤Ê¤¤¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¼Ô¶È¤ò»Ï¤á¡¢º£¤äÌ¾Í¥¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«±¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÌò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¡£ÉñÂæ¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î²ù¤·¤¤¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤â¡Ö¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¹ç¥³¥ó½÷²¦¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤Èµû²°Å¹¼ç¡ÊÄé¡Ë¤Îà¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎøá¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ë£³£°ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤Î¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ÒÄ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼»£¤ê¤Ç¡Ø¤¨¤¨¤Ã¡¢²¿¤³¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼ÒÄ¹¤Ë¡Ø¤³¤ì²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥¢¥ó¥¿¤ä¤ó¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø²¶¡¢ÉñÂæ¡Ê¤¬¥á¡¼¥ó¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥ó¥¿¤Ê¤¡¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥ó¥¿Ç¯¤äÇ¯¡ª¡¡¥¢¥ó¥¿¤Ê¤¡¡¢ÉñÂæ¤ä¤ó¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î£°£°Ç¯°Ê¹ß¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨£±°Ì¡£²ÎÉ±£Í£É£Ó£É£Á¤¬²Î¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡Ö£Å£ö£å£ò£ù£ô£è£é£î£ç¡×¤â¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£