北海道内は８月１９日も前線を伴った低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。



道南では朝から非常に激しい雨が降っていて、避難指示が出されるなど影響が出ています。



正午過ぎの函館市内の様子です。



大雨の影響で、マンホールから水が吹き出しています。

１９日の道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。



（東海林記者）「七飯町の国道５号です。雨水が川のようになっています」





七飯町では排水が追い付かず、道路が冠水していました。

渡島・檜山の広い範囲では非常に激しい雨が降っていて、午後２時までの６時間降水量は木古内町で８２ミリ、七飯町大沼で７７.５ミリ、乙部町潮見は観測史上最大の１３７.５ミリを観測しました。



（根本記者）「道南・七飯町の国道５号です。大粒の雨がフロントガラスに打ち付けて、かなり大きな音が聞こえています」



この影響で、乙部町三ツ谷の国道２２９号では道路に土砂が流出する被害が出ていて、現在通行止めとなっています。



道によると、規制解除の見通しは立っていないということです。



また、函館市・七飯町・厚沢部町で大雨などによる避難指示が出ています。

大雨の影響は交通にも出ています。



ＪＲ北海道によりますと、北海道新幹線の新青森ー新函館北斗間が大雨の影響で２本が部分運休。



午後２時４５分ごろ運転再開となりました。



（利用者）「札幌からのこっちにくるやつが運転見合わせしている状況。（自分が乗る新幹線も）運休したらどうしよう」



ＪＲ函館線でも運転見合わせとなっていて、これまでに特急１０本含む２２本が運休となっています。



雨は夕方にかけ落ち着く見込みですが、今後も土砂崩れなどの被害が出る可能性もあり、引き続き注意が必要です。