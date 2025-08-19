伊藤かずえ、自宅の庭の家庭菜園を公開「すてきな野菜たち」「美味しそう」「日々成長する様子を見ていると癒されますよね」
俳優の伊藤かずえ（58）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「こんな野菜育てています」と題し、自宅の庭の“家庭菜園”を披露した。
【動画】「すてきな野菜たち」「美味しそう」きゅうり、トマト、しそなどが育つ伊藤かずえの家庭菜園
伊藤は「前も一度、家の庭の様子をお伝えしたんですけれども、最近はどんなものを植えているのか、育っているのか、だいぶ変わりましたのでまたお知らせしたいと思います」と説明し、きゅうり、ミニトマト、しそ、梅の木とその実、ブルーベリー、いちごなどを紹介。
しそは青しそ、赤しその2種類があり「（青しそは）毎日食べてます」とのこと。しそのほか、セージ、どくだみといったハーブも育てているという。動画では「たまごの殻とかを肥料にしてます」と独自の育成法についても明かしていた。
これに対し、ファンからは「かずえさん、お野菜沢山育てていらっしゃっていいですね!!」「すてきな野菜たち」「猛暑ですが、無事に育っていい感じですね」「日々成長する様子を見ていると癒されますよね」「かずえさんの作った野菜食べたいです 美味しそうですね♪」など、さまざまなコメントが寄せられている。
