東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)より、「ディズニー・ハロウィーン」を盛り上げるスペシャルグッズが登場！

今回は、夜のパークでハロウィーンを楽しむ、さまざまな表情のゴーストたちがデザインされたグッズをまとめて紹介します☆

東京ディズニーリゾート「ディズニー・ハロウィーン2025」ゴーストグッズ・お土産

発売日：2025年9月16日(火)

販売店舗：

東京ディズニーランド：ディズニー＆カンパニー（雑貨類）、ワールドバザール・コンフェクショナリー（お菓子類）

東京ディズニーシー：エンポーリオ（雑貨類）、ヴァレンティーナズ・スウィート（お菓子類）

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

夜のパークを楽しむ、いたずら好きでかわいいゴーストたちが主役のグッズシリーズ。

パークで身につけて楽しめるアイテムから、お家で使える雑貨、コレクションアイテム、お土産にぴったりのお菓子まで、豊富なラインナップで登場します！

マスキングテープセット

価格：1,000円

様々な表情のゴーストたちと、ハロウィーンのアイコンがデザインされたマスキングテープのセット。

異なるデザインのマスキングテープが3本セットになっています。

ステッカーセット

価格：1,000円

スライドジップケースに入った、大小さまざまなステッカーのセット。

手帳やスマートフォンをデコレーションするのにぴったりです。

ボールペン3色&シャープペンシル

価格：1,600円

ゴーストのマスコットが付いた、多機能ペン。

黒、赤、青の3色ボールペンと、シャープペンシルが1本になっています。

ペンケース

価格：2,300円

ゴーストの形をしたふわふわのペンケース。

大きく開くので、中身が取り出しやすい仕様です。

光るオモチャ

価格：2,000円

夜のパークで目立つこと間違いなしの、ゴーストがデザインされた光るおもちゃ。

スイッチをONにすると光り、ゆっくりと3色に色が変わります。

プニプニした触り心地もポイントです☆

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,700円

コレクションの定番、トミカもハロウィーンデザインで登場。

ゴーストたちがデザインされた、パープルカラーのバスです。

フィギュア

価格：1個 1,600円／1BOX(全4種) 6,400円

全4種類のうち、どれか1つがはいっているブラインドタイプのフィギュア。

1BOX購入すると、全種類をそろえることができます。

バッグチャームシリコンケース付

価格：1,500円

ゴーストフェイスのシリコンケースが付いたバッグチャーム。

バッグなどにつけておくだけでかわいくて便利です。

チャーム

価格：1個 1,000円／1BOX(全6種) 6,000円

ブラインドパッケージ仕様のチャームは、全部で6種類。

1BOX購入で全種類がそろいます。

ぬいぐるみチャーム

価格：1個 1,400円／1BOX(全6種) 8,400円

ボールチェーンを繋げてみたり、背面のゴムでカチューシャにつけたりいろいろな楽しみ方ができる、小さなゴーストのぬいぐるみチャーム。

1BOXで全6種類がそろいます。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,300円

クリップで肩などに付けてパークを一緒に楽しめる、くっつきぬいぐるみ。

肩につければ肩の上でスヤスヤ眠っているように見えるデザインです。

ぬいぐるみチャームセット

価格：2,900円

リボンをつけたゴーストが愛らしいぬいぐるみチャーム2個セット。

ほっぺにマグネットがついているので、並ぶと仲良くくっつきます。

ぬいぐるみバッジ

価格：2,400円

人気のパンプキンソフトクリームにゴーストが巻きついた！？

いたずら好きのゴーストのぬいぐるみバッジ持って写真撮影するのもおすすめです。

ドリンクボトル

価格：2,100円

たくさんのゴーストがデザインされているドリンクボトル。

ひとつひとつのゴーストをよく見ると、いろいろな表情をしているのも注目ポイントです。

タンブラー

価格：3,400円

シリコンのカバーが付いた、すやすや眠っているゴーストの蓋がポイントのタンブラー。

丸い窓から見えるゴーストの表情にも注目です。

ルームライト

価格：4,500円

お部屋をハロウィーンの雰囲気に演出してくれる、ゴースト形のルームライト。

スイッチをONにするとゴーストが光ります。

ミニタオルセット

価格：2,800円

デザインの異なるミニタオル3枚セット。

お土産としてシェアするのもおすすめです。

ヘアクリップセット

価格：1,800円

小さなゴーストがついたヘアクリップ2個セット。

ゴーストの体はふわふわモコモコな素材で仕上げられています。

Tシャツ

価格：4,500円

いろいろな表情をしているゴーストがたくさんデザインされた、ビックシルエットのTシャツ。

暗いところでゴーストとロゴの部分が光ります。

カチューシャ

価格：2,400円

周りの人も笑顔にしてしまう、いたずら好きのゴーストをのせたカチューシャ。

ゴーストの手についているクリップに髪の毛をとめることができます。

ベレー帽

価格：3,200円

着用すると後ろにゴーストがついてきているようなベレー帽。

正面から見ると、耳が立ち上がりキュートな着用姿に☆

キャップ

価格：3,400円

オレンジ色のモンスターのようなゴーストがデザインされたキャップ。

パンプキンモチーフのキャップでハロウィーンのパークを楽しむことができます。

ショルダーバッグ

価格：3,300円

ゴーストデザインがかわいい、ふわふわ素材のショルダーバッグ。

蜘蛛の巣に引っかかって困った表情を浮かべるグレーのゴーストがデザインされています。

ポーチ

価格：1,800円

背面にクリアな窓がついたパンプキンのモチーフのポーチ。

お気に入りのグッズを入れて持ち歩くことができます。

グミ

価格：1,000円

ラブリーな缶にはグレープ味&アップル味の小さなグミがたくさん！

思わず手が止まらなくなってしまう美味しさです。

スープもなか

価格：1,100円

お湯を注いで飲めるパンプキンスープとコーンポタージュのスープ。

プカプカと浮くゴーストのもなかが楽しい☆

マシュマロ

価格：800円

カスタード風味クリーム入りとモンブラン風味クリームが楽しめるマシュマロ。

ゆらゆら揺れるパッケージもポイントです。

アーモンドチョコレートバー

価格：2,000円

ミルクとホワイトの2種類の味が楽しめるアーモンドチョコレートバー。

それぞれ12個個ずつ、個包装でアソートされています。

パウンドケーキ

価格：1,200円

チョコレートマーブルのパウンドケーキが4個入ったスイーツ。

取っ手のついたパッケージはおみやげにもピッタリです。

おせんべい

価格：1,500円

しお味、えび味、バターしょうゆ味のせんべいとブラックペッパー味、パンプキン味、スウィートポテト味のあげせんべいがいろんな形でたくさん入っていて楽しい☆

ゴーストの形のおせんべいは全5種のうちどれかが入っています。

クッキー

価格：1,500円

ゴーストの形をしたきんちゃくに入ったクッキー。

すやすや眠っているゴーストをデザインしたホワイト、

ピンクのリボンがチャーミングなゴースト

黒のリボンがチャーミングなゴーストのきんちゃくから選べます。

パークでの思い出を持ち帰れる、かわいくてちょっと妖しいゴーストたちのグッズ。

お気に入りのアイテムと一緒に、「ディズニー・ハロウィーン」を思いっきり楽しんでくださいね！

「ディズニー・ハロウィーン2025」ゴーストグッズの紹介でした。

