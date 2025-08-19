横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で町田戦（２３日・日産ス）に向けて冒頭以外非公開で全体練習を行った。

前節の清水戦は３―１で勝利し、残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫ったが、同戦でも攻撃の中心を担ったＦＷヤンマテウスがカタールリーグへの移籍が濃厚で退団する見通しとなっている。この日は冒頭のランニングのみ行い、その後はクラブハウスへ下がった左利きアタッカーについて、大島監督は「今日はコンディションのことで中に入った。今後はどうなるかはこっちも見ている状況ではありますけど、それも含めてどうなるか分からないですけど、チームでまとまって勝ち点を稼いでいくしかない状況なので。今日もいい雰囲気で練習出来ましたし、全員で頑張っていきます」と話した。

既に今夏にアンデルソンロペス、エウベルが他クラブに移籍しており、ヤンマテウスの流出も決まれば、異例の主軸３人がシーズン中にチームから離れることになる。それでも、指揮官は「もちろん、いるメンバーでベストな布陣、戦い方を選ぶのは変わらない。実際そうやって戦ってきているので、それに対応できるような積み重ねはやれている。清水戦も全員でああやって、以前の（ブラジル人による）３トップという形ではない戦いを見せられたと思う。全員で補っていけるかなと思う」と前を見据えた。