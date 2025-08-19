俳優でモデルの安斉星来さんが自身のインスタグラムを更新。仕事終わりに、1人晩酌を楽しむ為の時間」として、プライベートな料理風景の動画を公開しました。



【写真を見る】【 安斉星来 】 「私のプライベートな時間でしたとさっ」眼鏡姿の素顔で晩酌用蒸し料理を堪能 愛猫を抱きしめる自宅オフショットも





投稿では、リップメイクのみでヘアスタイルもラフな状態の安斉さんが、黒のキャミソールを着用して自宅キッチンで料理する様子が映されています。眼鏡をかけた素顔の安斉さんが、カボチャをはじめとした様々な野菜を丁寧に切り、蒸し料理を作る過程が収められています。







映像では、まず安斉さんがカボチャをまな板の上で切り分けている様子から始まり、その後は青菜の入ったビニール袋を手に持ち、笑顔を見せる場面もあります。また、黒いカップで飲み物を楽しみながら料理する一コマや、薄切り肉や玉ねぎを切る真剣な表情も映し出されています。









料理の材料としては、ネギ、カボチャ、ブロッコリー、たけのこ、青菜、トマトなどの野菜と、きのこを巻いた豚肉が準備されています。これらの材料は木製の蒸し器（せいろ）に入れられ、蒸し料理として調理されました。







また、投稿の中には安斉さんが猫を優しく抱きかかえる姿も収められており、自宅でのリラックスした様子が伝わってきます。







安斉さんは投稿で「私のプライベートな時間でしたとさっ」と記し、メイクをほとんどしていない素顔を公開することについて「リップしか塗っておらず、ヘアもラフな姿で申し訳ないです」と謝罪の言葉も添えています。







この投稿に、「1人の料理作りが得意ですね」「貴重なお料理姿〜〜！！めっちゃ可愛い 猫ズも最高にかわいい」「せいろ蒸し美味しそう作ってみようかな」「ラフな姿の星来さんも素敵です 料理してる姿良いですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】