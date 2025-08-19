モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムで、愛車ハーレーとの写真を動画にして投稿しています。



【写真を見る】【 笠井海夏子 】 “ハーレーに恋した” 感じで動画投稿 愛車バイクとの姿にHALCALI「SO JOY BOY」を当ててハッピー





笠井さんは、今までに投稿した静止画や動画を集めて1本の動画にして投稿。へそ出しデニムにバンダナ姿でハーレーのそばにしゃがみこむカットや、Tシャツ姿でハーレーに跨がってチョークをひねるカット、デニムのジャケットにヘルメット姿でハーレーと自撮りするカットなど、豊かな表情を投稿しています。









その動画に添えられているのは「HALCALI」の「SO JOY BOY」。サビの歌詞が縦書きで動画にテロップされていて、「好きになったなら」という言葉が、笠井さんの “ハーレーへの恋心” を喩えているようです。















フォロワーからは「キレイに乗ってるね」「どれも良い笑顔」「好きな子がバイク乗ってたから免許とったの思い出した」など、賛辞のリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】