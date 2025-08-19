タレントの狩野英孝が、１８日深夜に放送されたＪＦＮ系列のラジオ番組「ＡｕＤｅｅ ＣＯＮＮＥＣＴ・月曜日」に出演した。

番組冒頭、狩野は「夏休みを取らせていただきまして、１週間まるまる、家族で、母親を連れてハワイでゆっくりさせてもらったんですけど」と、報告。「僕の中では旅行あるあるというか定番なんですけど、しっかりと向こうで体調を壊しまして」と、明かした。

旅行を振り返り「旅の半分はホテルで寝てましたね。ホントどうしようもないですね」と苦笑した狩野。「原因はおそらく、休みの前まで仕事を詰めていて、緊張感が切れて、というのもあって免疫も下がっていたのかな。ハワイで夏バテ、でございます」と自虐的に笑った。

さらに「帰ってきて『何がおいしかった？』とか聞かれるんですけど、体調不良、食欲ない中で食べた、日本から持ってきた揖保乃糸が。めちゃくちゃうまかったっすね〜涙出そうになりました」と爆笑。「その中でもしっかりと睡眠取って休ませてもらったので、またきょうから頑張っていきたいと思います」と、なんとか気持ちを切り替えていた。