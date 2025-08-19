ソフトクリームと一緒！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアコースター
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供されるゴーストモチーフの「スーベニアコースター」を紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアコースター
価格：対象メニューにプラス600円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」／東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スーベニアコースター」
ソフトクリームに巻き付いたゴーストがかわいいデザイン。
裏面にもゴーストのアートがあしらわれています。
ダイカットデザインがポイント！
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアコースターの紹介でした。
