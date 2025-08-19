この夏。静岡･西伊豆町の小学生に披露された紙芝居。



（紙芝居）

「あなたを忘れない、太平洋戦争中の白川で」「貧しい食事、過酷な労働、現場監督から受ける暴力。強制連行された中国人労働者は手足が棒のように遅くなり目は落ちくぼみ病人、けが人が増える一方でした。そして1人また1人と死んでいきました」



語られていたのは中国人を連れてきて働かせていた戦時中の仁科鉱山について。当時を知る住民の証言をもとに地元の有志が制作したもので、中国人への拷問や虐待が繰り返された生々しい実態が描かれています。





仁科鉱山は町の中心部から車で20分ほどの山奥にありました。（記者）「大きな石垣が見えてきました」今もわずかに残されている鉱山の遺構。鉱山の事務所があった石垣のそばには「鎮魂」と掘られた慰霊碑が建てられています。戦時中、アメリカとの戦いで劣勢となった日本は軍用機をつくるためのアルミを必要としていました。（記者）「こちら鉱山の近くを流れている川ですが、川の水を見てみると赤茶けているのがわかります。採掘の影響でしょうか」“アルミの原料”を集めるため国策企業の「戦線工業」がミョウバン石を採掘したのが仁科鉱山でした。これは戦後、鉱山会社が国に出した報告書です。仁科鉱山では戦時中、採掘の担い手として200人の中国人捕虜が連行されましたが、半数以上の104人が死亡。中国人の死亡率は52％と全国の鉱山で最も高く、その多くは過酷な労働による栄養失調が原因でした。私たちは当時の記憶を知る男性をたずねました。三矢進さん92歳。（三矢進さん･92歳）「田んぼの中を歩いてくると、ここに交番がありました」消防団の詰所があるこの場所には戦時中、交番がありました。1945年、当時12歳だった三矢さんは、自宅近くの病院に行く途中、交番の前を通ると中から“悲鳴”が聞こえてきたといいます。（三矢進さん･92歳）「すぐ近くで声がするので“おかしいな”と思って歩きながら見たら（交番の）中でひどいことをしているのがガラス越しに見えたんですね。“アイゴー、アイゴー”と言っていた。謝っているのかわからないけれど、はたかれるたびに声を上げて、悲しいような声、殺されてしまうのではないかと私はとらえました」中国語で悲しいときなどに用いられる“アイゴー”という叫び声…。三矢さんが交番に目を向けると3人ほどの中国人捕虜が数人の警察官から叩かれたり、蹴られたりしていました。（三矢進さん･92歳）「（仁科鉱山から）捕虜が逃げたというから、その人たちなのかなと思ったんです。顔をたたいていて腫れている。たぶん蹴飛ばされたのか、倒れたところは見えなかったけれど、体が下がってきている」三矢さんは、このことを親族に打ち明けましたが、「そんなことを話したらお前が罰せられる」と諭され、以来、口にすることはありませんでした。26年前、私たちは仁科鉱山で働かされていた中国人労働者を取材していました。李鉄山さんは、23歳のとき、日本に連行され鉱山での過酷な労働で足を患ったといいます。当時、劣悪な環境について明かしていました。（仁科鉱山に連行された 李 鉄山さん･1999年取材当時76歳）「ローソクの灯を吹き消すように人が簡単に死んだ。亡くなった人はただ無造作に埋められた。監視は気分次第で殴り怒鳴った」6月。地元の小学校を訪れた三矢さん。80年間、口を閉ざしてきた“仁科鉱山の記憶”について今年、初めて人前で語りました。（三矢進さん･92歳）「殴られたり蹴っ飛ばされたり、起きても、やられたりというようなことがあった」「中国の人たちが何だかわかんないけども、今思い出すとね。“アイゴー、アイゴー”と声にならないような感じで“助けてくれ、死んじゃうよ”と叫んでいるのが私が通ったときに聞こえてきたわけです」三矢さんが子どもたちに伝えたのは、「命の大切さ」です。（三矢進さん･92歳）「友達のことを大切にする。あるいは下級生に対して色々と親切にする。人間がどのようにして生きていったら良いのかということを、ぜひ考えていただきたいなと思います」（小学6年生）「昔の人（中国人捕虜）は殴られたりしていたのがかわいそうだった。戦争はしない方がいいと思う」足が悪くなり、鉱山の慰霊碑を訪れることは少なくなりました。三矢さんは、戦争がなくならない現状と80年前の悲劇を重ね合わせています。（三矢進さん･92歳）「人の命を簡単なものではないと思うけど、戦争だけはやりたくない。ウクライナなどで（戦争が）ありますね。そういうのを見ると、80年前はあんなことがあったなと、今でも同じようだなと。平和な世界とか言っているけれど、人の命が軽く扱われているなと重なるときがあります」戦時中、国策として全国の鉱山で過酷な労働を強いられた中国人捕虜たち。祖国の方角を見つめる銅像が静かにその歴史を伝えています。