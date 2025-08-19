欧州株 小幅の値動き、騰落銘柄数は買い優勢も
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100 9159.35（+1.61 +0.02%）
独ＤＡＸ 24312.41（-2.36 -0.01%）
仏ＣＡＣ40 7895.92（+11.87 +0.15%）
スイスＳＭＩ 12083.14（+11.26 +0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
ダウ平均先物SEP 25月限 44920.00（-66.00 -0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6457.75（-11.50 -0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23754.50（-43.25 -0.18%）
