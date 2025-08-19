欧州株　小幅の値動き、騰落銘柄数は買い優勢も
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100　 9159.35（+1.61　+0.02%）
独ＤＡＸ　　24312.41（-2.36　-0.01%）
仏ＣＡＣ40　 7895.92（+11.87　+0.15%）
スイスＳＭＩ　 12083.14（+11.26　+0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44920.00（-66.00　-0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6457.75（-11.50　-0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23754.50（-43.25　-0.18%）