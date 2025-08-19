ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女計14人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女計14人を救急搬送…うち4人が中等症10人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女計14人を救急搬送…うち4人が中等症10人は軽症（静岡） 2025年8月19日 17時10分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月19日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者4人、未成年者1人を含む男女計14人が救急搬送されました。このうち4人が中等症、10人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち8人が中等症11人は軽症（静岡） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 【お披露目】掛川市に子どもたちが天候に左右されず楽しめる新たな室内遊び場完成…2日オープンへ（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 思いやり, フローリング, 老後, 墓, 訪問介護, 伊東市, 法要, 横浜, ホテル