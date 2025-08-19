ユニットコムは8月18日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」からNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptopを搭載する15型ノートPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、GeForce RTX 5050 Laptop搭載で約18万円からのノートPC

グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptopを搭載する15型ノートPC製品。プロセッサは第14世代Core i7-14650HXと強力で、CPU負荷の大きなワークロードを高速に処理可能。15型のモニターは144Hz動作に対応し、なめらかな画面表示を行える。

○LEVEL-15FX157-i7-PKSX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-14650HX

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5050 Laptop GPU

ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：179,800円