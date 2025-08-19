“アートガチャ”って知ってる？上野の「藝大アートプラザ」では300円で自分だけのアート作品が手に入っちゃう

東京・上野にある上野公園は「上野動物園」や「東京国立博物館」、「国立西洋美術館」など、多くの文化施設が集まっているスポット。

そんな上野公園のすぐ隣に位置する「藝大アートプラザ」には、ちょっぴり変わったガチャガチャがあるのをご存知ですか？

実はこのガチャ、自分だけのアート作品が手に入ると話題なんです！

今回は、エディターが実際に回してきたので、“アートガチャ”の魅力をレビューしていきます。

入荷後すぐに売り切れ!? 1回300円の“アートガチャ”が気になる



“アートガチャ”として、入荷後すぐに売り切れるほど人気な「活版印刷カードダス」。

ガチャを回すと、活版印刷で仕上げられた小さなアート作品が登場します。

設置場所は「藝大アートプラザ」の館内で、料金は1回300円。

デザインは全部で10種類ですが、同じデザインでも色合いや濃淡が少しずつ異なるのがポイント。

世界にひとつだけの作品に出合えますよ。

たった300円で、自分だけのオリジナルアートをお迎えできるなんて、ちょっとときめきますよね。

さっそくガチャガチャを回していくよ〜



今回エディターは3回挑戦し、全て異なるデザインの作品をゲットしました。



中でもお気に入りは、クマノミをモチーフにした魚のデザイン。

頭はオレンジ色で、ひれにかけて美しいグラデーションが広がっています。

さらによく見ると、ひれや尻尾には繊細なラインが入っていて、細部までのこだわりが感じられました。



3枚の中で唯一、黒い用紙に印刷されていたのはタツノオトシゴ。

見本は尻尾にかけて赤いグラデーションですが、エディターが引いた作品はより深い緑色のグラデーションが広がっていました。

同じデザインでも色合いが異なると、全く違った印象を受けますよね。



どんなデザイン、そしてどんな色合いの作品が出るか分からないワクワク感が、ガチャガチャの醍醐味。

お迎えした作品のデザインや色合い、表面の凹凸などをじっくり観察して、アートの魅力を味わってみてくださいね。

即購入可能！藝大アートプラザで素敵なアートに出合えるかも



「藝大アートプラザ」は、東京藝術大学と小学館による共同運営のギャラリー＆ショップ。

“アートをもっといろんな人にいろんな形で楽しんでほしい”という思いのもと、藝大に関わるアーティストの作品を展示・販売しています。



普通、アート作品が欲しいと思っても、高価でなかなか手が届かないですが、ここでは比較的リーズナブルに購入できるのが特徴です。

さらに、展示されている作品のほとんどを、その場で購入して持ち帰ることが可能◎　



ときめいたアート作品を見つけたら、そのままお迎えできるのは藝大アートプラザならではの魅力です。

上野公園のすぐそばにあり、入場無料なので、気軽に立ち寄ってみてくださいね。

自分だけのアート作品ってときめくよね



今回は、300円でオリジナルアート作品が手に入る“アートガチャ”をご紹介しました。

SNSでも話題のこのガチャは、入荷後すぐに売り切れてしまうこともしばしば。

確実にゲットしたい場合は、店頭に在庫状況を問い合わせると安心ですよ◎　

藝大アートプラザ
住所：東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内
営業時間：10:00〜18:00
定休日：月曜日（休業日が祝日・振替休日の場合は営業、翌営業日が休業）　※定休日に関わらず、展示替え期間中は休業
公式サイト：https://artplaza.geidai.ac.jp/
公式Instagram：＠geidai_art_plaza