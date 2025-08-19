“アートガチャ”って知ってる？上野の「藝大アートプラザ」では300円で自分だけのアート作品が手に入っちゃう
東京・上野にある上野公園は「上野動物園」や「東京国立博物館」、「国立西洋美術館」など、多くの文化施設が集まっているスポット。
そんな上野公園のすぐ隣に位置する「藝大アートプラザ」には、ちょっぴり変わったガチャガチャがあるのをご存知ですか？
実はこのガチャ、自分だけのアート作品が手に入ると話題なんです！
今回は、エディターが実際に回してきたので、“アートガチャ”の魅力をレビューしていきます。
入荷後すぐに売り切れ!? 1回300円の“アートガチャ”が気になる
“アートガチャ”として、入荷後すぐに売り切れるほど人気な「活版印刷カードダス」。
ガチャを回すと、活版印刷で仕上げられた小さなアート作品が登場します。
設置場所は「藝大アートプラザ」の館内で、料金は1回300円。
デザインは全部で10種類ですが、同じデザインでも色合いや濃淡が少しずつ異なるのがポイント。
世界にひとつだけの作品に出合えますよ。
たった300円で、自分だけのオリジナルアートをお迎えできるなんて、ちょっとときめきますよね。
さっそくガチャガチャを回していくよ〜
今回エディターは3回挑戦し、全て異なるデザインの作品をゲットしました。
中でもお気に入りは、クマノミをモチーフにした魚のデザイン。
頭はオレンジ色で、ひれにかけて美しいグラデーションが広がっています。
さらによく見ると、ひれや尻尾には繊細なラインが入っていて、細部までのこだわりが感じられました。
3枚の中で唯一、黒い用紙に印刷されていたのはタツノオトシゴ。
見本は尻尾にかけて赤いグラデーションですが、エディターが引いた作品はより深い緑色のグラデーションが広がっていました。
同じデザインでも色合いが異なると、全く違った印象を受けますよね。
どんなデザイン、そしてどんな色合いの作品が出るか分からないワクワク感が、ガチャガチャの醍醐味。
お迎えした作品のデザインや色合い、表面の凹凸などをじっくり観察して、アートの魅力を味わってみてくださいね。
即購入可能！藝大アートプラザで素敵なアートに出合えるかも
「藝大アートプラザ」は、東京藝術大学と小学館による共同運営のギャラリー＆ショップ。
“アートをもっといろんな人にいろんな形で楽しんでほしい”という思いのもと、藝大に関わるアーティストの作品を展示・販売しています。
普通、アート作品が欲しいと思っても、高価でなかなか手が届かないですが、ここでは比較的リーズナブルに購入できるのが特徴です。
さらに、展示されている作品のほとんどを、その場で購入して持ち帰ることが可能◎
ときめいたアート作品を見つけたら、そのままお迎えできるのは藝大アートプラザならではの魅力です。
上野公園のすぐそばにあり、入場無料なので、気軽に立ち寄ってみてくださいね。
自分だけのアート作品ってときめくよね
今回は、300円でオリジナルアート作品が手に入る“アートガチャ”をご紹介しました。
SNSでも話題のこのガチャは、入荷後すぐに売り切れてしまうこともしばしば。
確実にゲットしたい場合は、店頭に在庫状況を問い合わせると安心ですよ◎
藝大アートプラザ
住所：東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内
営業時間：10:00〜18:00
定休日：月曜日（休業日が祝日・振替休日の場合は営業、翌営業日が休業） ※定休日に関わらず、展示替え期間中は休業
公式サイト：https://artplaza.geidai.ac.jp/
公式Instagram：＠geidai_art_plaza
そんな上野公園のすぐ隣に位置する「藝大アートプラザ」には、ちょっぴり変わったガチャガチャがあるのをご存知ですか？
実はこのガチャ、自分だけのアート作品が手に入ると話題なんです！
今回は、エディターが実際に回してきたので、“アートガチャ”の魅力をレビューしていきます。
“アートガチャ”として、入荷後すぐに売り切れるほど人気な「活版印刷カードダス」。
ガチャを回すと、活版印刷で仕上げられた小さなアート作品が登場します。
設置場所は「藝大アートプラザ」の館内で、料金は1回300円。
デザインは全部で10種類ですが、同じデザインでも色合いや濃淡が少しずつ異なるのがポイント。
世界にひとつだけの作品に出合えますよ。
たった300円で、自分だけのオリジナルアートをお迎えできるなんて、ちょっとときめきますよね。
さっそくガチャガチャを回していくよ〜
今回エディターは3回挑戦し、全て異なるデザインの作品をゲットしました。
中でもお気に入りは、クマノミをモチーフにした魚のデザイン。
頭はオレンジ色で、ひれにかけて美しいグラデーションが広がっています。
さらによく見ると、ひれや尻尾には繊細なラインが入っていて、細部までのこだわりが感じられました。
3枚の中で唯一、黒い用紙に印刷されていたのはタツノオトシゴ。
見本は尻尾にかけて赤いグラデーションですが、エディターが引いた作品はより深い緑色のグラデーションが広がっていました。
同じデザインでも色合いが異なると、全く違った印象を受けますよね。
どんなデザイン、そしてどんな色合いの作品が出るか分からないワクワク感が、ガチャガチャの醍醐味。
お迎えした作品のデザインや色合い、表面の凹凸などをじっくり観察して、アートの魅力を味わってみてくださいね。
即購入可能！藝大アートプラザで素敵なアートに出合えるかも
「藝大アートプラザ」は、東京藝術大学と小学館による共同運営のギャラリー＆ショップ。
“アートをもっといろんな人にいろんな形で楽しんでほしい”という思いのもと、藝大に関わるアーティストの作品を展示・販売しています。
普通、アート作品が欲しいと思っても、高価でなかなか手が届かないですが、ここでは比較的リーズナブルに購入できるのが特徴です。
さらに、展示されている作品のほとんどを、その場で購入して持ち帰ることが可能◎
ときめいたアート作品を見つけたら、そのままお迎えできるのは藝大アートプラザならではの魅力です。
上野公園のすぐそばにあり、入場無料なので、気軽に立ち寄ってみてくださいね。
自分だけのアート作品ってときめくよね
今回は、300円でオリジナルアート作品が手に入る“アートガチャ”をご紹介しました。
SNSでも話題のこのガチャは、入荷後すぐに売り切れてしまうこともしばしば。
確実にゲットしたい場合は、店頭に在庫状況を問い合わせると安心ですよ◎
藝大アートプラザ
住所：東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内
営業時間：10:00〜18:00
定休日：月曜日（休業日が祝日・振替休日の場合は営業、翌営業日が休業） ※定休日に関わらず、展示替え期間中は休業
公式サイト：https://artplaza.geidai.ac.jp/
公式Instagram：＠geidai_art_plaza