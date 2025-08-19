『あんぱん』生放送でガチガチに緊張する嵩は… 第103回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第103回（20日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、仕事をクビになったのぶ（今田美桜）は、登美子（松嶋菜々子）からそんなにしょげなくていいと励まされる。のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。だが、嵩は気が進まない。そんな嵩に、自分は嵩が好きな漫画をかいてくれることが一番うれしいことだと話すのぶ。その言葉が、今の嵩には一番胸に刺さるのだった。同じころ、八木（妻夫木聡）から映画評について鋭い指摘をされた蘭子（河合優実）は…。
今回は、嵩（北村匠海）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第一回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶ（今田美桜）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…!? それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。
