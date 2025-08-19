スギＨＤがセキ薬品を持ち分法適用会社化へ スギＨＤがセキ薬品を持ち分法適用会社化へ

スギホールディングス<7649.T>がこの日の取引終了後、埼玉県を中心に調剤併設型ドラッグストアを３００店舗以上展開するセキ薬品（埼玉県宮代町）の株式の３４．８％を９月３０日付で取得し持ち分法適用会社化すると発表した。



両社の経営資源を融合することで、商圏の拡大や地域競争力の向上、商品・物流・システムなどの最適化及びコスト構造の改善を図るのが狙い。取得価額は１６１億３３００万円。このほか、他の株主との間で１４．２％の株式についても譲渡契約を締結することを検討しており、９月３０日には４９．０％の株式を取得する見込み。更に、５年後をメドに所有割合を５１．０％に高め、連結子会社とする方針だ。なお、２６年２月期業績予想への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS