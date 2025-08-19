稲垣吾郎、アフタヌーンティーを楽しみながらインタビュー “魔法”語る「お片づけの魔法とかいいよね」
俳優・歌手の稲垣吾郎が、21日発売の雑誌『JUNON』10月号（主婦と生活社）に登場する。
稲垣は今夏、苦悩する魔法界のスーパーヒーロー（舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ハリー・ポッター役）、共学化に揺れる私立高校のミステリアスな理事長（『僕達はまだその星の校則を知らない』尾碕美佐雄役）など、さまざまな顔を見せている。そこで、今回は舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にちなみ、聖地でもあるイギリスの伝統習慣・アフタヌーンティーを楽しみながら、舞台の話を聞いた。
稲垣は「ストーリーに出てくる魔法もおもしろいものがいっぱいありますよね、舞台だとどうしても戦う場面での魔法が多いけど、あのお片づけの魔法とか、いいよね（笑）。呪文の言葉は…、スコージファイかな。まぁ片づけとか掃除って自分でもできるけど、あればあるで便利なときもあるだろうし（笑）。あと変身の魔法も多いのかな。魔法ではないけど、ポリジュース薬（服用すると一時的に別の人物の姿に変身できる）とかもあるし。あとタイムターナー（過去に時間を戻すことができる魔法のアイテム）は物語のひとつの軸にもなってるし、おもしろさでいったら一番かもしれないよね」と、“魔法”についても語る。
