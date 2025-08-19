

９人組ガールズグループNiziU(ニジュー)が、8月16日と17日に「SUMMER

SONIC 2025」に出演し、来場のオーディエンスを熱狂させた。

【写真】「SUMMER

SONIC 2025」でパフォーマンスするNiziU

「SUMMER

SONIC 2025」は東京会場が千葉県・千葉マリンスタジアム&幕張メッセ、大阪会場が大阪府吹田市の日本万国博覧会記念公園にて開催の国内最大級の音楽フェスティバル。例年、洋楽・邦楽・K-POPなど様々なジャンルの錚々たるアーティストが出演し、今年もヘッドライナーを、FALL OUT BOY、ALICIA KEYSが務めるなど話題に。

NiziUは8月16日(土)大阪会場にて最大規模のAIR STAGE、8月17日(日)には東京会場のPACIFIC STAGEの大トリとして登場し、成長した圧巻のステージをオーディエンスに見せつけ会場を沸かせた。

単独ツアーでもおなじみの“NiziUバンド”を引き連れ、夏フェスならではのダイナミックなサウンドとともに、彼女たちのプレデビュー曲「Make you happy」からスタート。スマッシュヒットを続ける「SWEET NONFICTION」、メンバーが煽りオーディエンスと共にタオルを振り回し盛り上がるサマーソング「Super Summer」や、近々にリリースされた「LOVE LINE -Japanese ver.-」「Shining day」など人気曲を立て続けに披露した。

今回「SUMMER

SONIC 2025」では、「What if -Japanese ver.-」を初パフォーマンス。こちらは韓国2nd Singleに収録の「What if」の日本語バージョンとなり、タイトル曲の「LOVE LINE」とともに、高い人気を誇る楽曲。当然事前予告もなく、そのサプライズパフォーマンスで会場はさらなる熱気をまとった。

ラストは前述の「Make you happy」とともにNiziUの代表曲ともいえる「Take a picture」でステージを縦横無尽に駆け回り熱唱。大阪と東京で行われた彼女たちの「SUMMER

SONIC 2025」は締めくくられ、大歓声に包まれながらステージ後にした。

“SUMMER SONIC”としては初出演ではあったが、2021年にはZOZOマリンスタジアムで開催されたた“SUPER SONIC 2021”で「初の有人観客ライブ」のステージを踏んだ彼女たち。そこから今日に至るまで、3度の全国ツアーや東阪ドーム公演４DAYS、前述のZOZOマリンスタジアム単独公演2DAYSなど、多くの大規模会場でパフォーマンスをこなしてきたNiziUの凱旋公演ともなり、成長した姿をファンのみならず、多くのオーディエンスに証明することができた二日間になったに違いない。