

譜久村聖、写真集先行カット（２）

モーニング娘。卒業後、今年4月にソロデビューを果たした譜久村聖が、29歳の誕生日の10月30日に2年ぶりに写真集をリリース。これが20代ラスト写真集となり、さらに通常版、限定版と初の２冊同時発売。

【写真】譜久村聖、20代ラスト写真集イメージカット

今作は初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村聖が持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさ、両面を表現した。

素顔の寝起きシーン、泡風呂ではしゃぐキュートな一面、ヴィラでのリラックスタイム、夕陽に照らされた横顔、どしゃぶりの雨に打たれても負けない強さ、ランタンの光と共に幻想的なドレス姿など印象的なカットの数々。また通常版、限定版はすべて違うカットが掲載されている。【譜久村聖コメント】

20代ラストの等身大の自分を残していただきたいと思い、2年ぶりにチャレンジしました。また29歳の誕生日発売ということで、まさに「ふく（29）」の年１つ目の作品がこの写真集であることが凄く嬉しいです。

今回、初めてベトナムを訪れましたが、実は1か月で2回も行かせていただきました。1度目は台風の影響で全日程ほぼ大雨だったんです……。道では膝下まで雨水が溜まる状態で撮影が続けられるか不安もあった中、スタッフさんと協力し合いながらシーンを組み立て奮闘しました。でもその瞬間が印象に残り、歴代写真集一番のインパクトとなりました！

そしてお天気の良いベトナムでも撮影をしたいという願い通り、2度目は晴天で美しい街や自然を見ることができ、ベトナムのいろんな表情と共に自然体の私が残せたと思います。20代ラスト写真集であり、初の 2冊同時発売、ソロになって初写真集など、メモリアルでスペシャルな内容になっています。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。■作品情報2025年10月30日発売【通常版】B５版写真集定価：3,500円＋税【限定版】A４版写真集（通常版と内容が異なります）メイキング DVD（90分）特大お風呂ポスター価格：6,200 円＋税ロケ地：ベトナム撮影：唐木貴央発売元：株式会社ワニブックス