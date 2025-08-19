超特急シューヤ＆マサヒロ、肉体美を披露「最高潮にビジュいいもん」 筋トレ始めたきっかけ告白
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のシューヤとマサヒロが、21日発売の雑誌『JUNON』10月号（主婦と生活社）に登場する。
【臨増版表紙】距離近すぎ！笑顔で中島颯太をバックハグする木村慧人
同企画は「体を鍛えたので撮影しませんか？」というシューヤのひと言がきっかけで実現した。筋トレ仲間であり、プライベートでも仲良しのマサヒロと一緒に登場し、肉体美を披露する。
2人は、1年半前に一緒にジムに入ったという。シューヤは「そのころにマサ（マサヒロ）とユーキとLDHさんのライブを見に行かせてもらって、みんな鍛え上げられた肉体で大きいステージを全力でやってる姿がすごいなぁと思って。超特急もだんだん会場が大きくなってきたし、そのぶん動かないと見てくれている方たちに届きづらいなというのがあって、体を鍛えようと思ったんです」とその経緯を説明。マサヒロは「やっぱりアーティストとして今後10年、15年先もパフォーマンスを続けていける体でいたいよねって話をして。僕はもともと体を鍛えるのは好きなので、シューヤがジムに入るんだったら僕も便乗して入ろうかなって」と語った。
シューヤが「そもそもの性格で俺は何かを頑張って継続することが好きなんだよ。筋トレっていちばん自分にストイックじゃないと続けられないものだと思っていたから、それをしてる自分が『なんかカッコいいかも』って思った（笑）。俺も30歳になったし、より挑戦して自分を磨いて自信を持ってパフォーマンスしていきたいなって」と話すと、マサヒロは「シューヤは8月に発売したソロ写真集の撮影もあってより肉体を追求したんだよね。アゴのラインもグッと出て、最高潮にビジュいいもん（笑）」とリスペクトした。
続けて、マサヒロは「俺はトレーナーさんによると水泳と野球をやっていたから背中の筋肉がめっちゃ強いらしい。自分では見えない筋肉だけど、きれいな三角形になりやすいって教えてくれた（笑）」と告白。シューヤは「俺も背中と肩がデカくなってきたかな。でも、デカさよりも形をきれいにしたいよね。最近は、8号車（ファンネーム）もダイエットしたり、筋トレする人が増えてきて。アロハとマサヒロと一緒にシェイプアップ動画を俺らのYouTubeチャンネルにアップしたんだけど、あれは代謝も上がるし、バランス的に全体を鍛えられるからいいよ」とおすすめした。
