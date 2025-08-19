音無美紀子、娘・麻友美の笑顔ショット添え43歳の誕生日を祝福「なによりの幸せをありがとう」 夫は村井國夫
俳優・村井國夫（80）の妻で、俳優の音無美紀子（75)が17日、自身のインスタグラムを更新。娘で俳優・村井麻友美の写真を添え、43歳の誕生日を祝った。
【写真】娘・村井麻友美の笑顔ショット ※幼少期の写真は4枚め
音無は「麻友美のお誕生日の日に思う。長く生きてきて、たくさんの喜びや悲しみや、苦しみや辛さと言った感情を経験するけど、最高の喜びを味わうことが出来たのは、なんと言っても、この8月17日」と幼いころから現在に至るまで、愛娘の笑顔の写真を複数枚投稿。
「私のお腹からあなたが誕生し、この手で我が子を抱いた、あの時です。私はあなたを育てたけれど、あなたが私を育ててくれたのは間違いないわ。なによりの幸せをありがとう」と感謝をつづり、娘の誕生日を祝福した。
コメント欄には「泣ける」「憧れの親子像です」「母として同じく同感です」「親心は女優さんも私も一緒です」「素敵な御家族」などの声が寄せられている。
