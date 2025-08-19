のん、音楽イベントのステージ裏で朝ドラ『あまちゃん』で共演した美保純と再会「奇跡の夏でした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが8月18日、アメーバオフィシャルブログを更新。ROCKETMANこと、ふかわりょうが主催する音楽イベント『ROCKETMAN SUMMER FES’2025「thank you for the music!」』に出演したことを報告し、舞台裏での貴重なオフショットを多数公開した。

■ふかわりょう、小西康陽との最高のツーショット写真を公開

この日、のんは「夏の思い出」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ROCKETMAN SUMMER FES’2025 すてきな夏の思い出ができました」と切り出し、同フェスに出演した喜びを報告した。

ふかわりょう、元ピチカート・ファイヴの小西康陽とのコラボステージでは、楽曲「no worries」を披露。「素晴らしい楽曲をライブでお送りできたことが幸せ！」と興奮冷めやらぬ様子で綴り、「様々な素晴らしい音楽達がぎゅっと凝縮されテンションが上がり心唸る夜でした」とイベントの熱気を振り返った。あたたかな関係性が伝わってくる、ふかわ、小西との2ショットも必見だ。

■朝ドラ『あまちゃん』で共演した美保純との再会も！

ステージ裏で撮影された貴重なショットも続々投稿。

「ばってん少女隊のみなさんの軽やかなパワーにもふわふわ」とアイドルグループ、ばってん少女隊のメンバーと満面の笑みでピースサインをする集合ショット、DJ KOOとの2ショット、お笑いコンビ・しずるの純と俳優の美保純との仲睦まじい3ショットなど、貴重な舞台裏の交流ショットが公開されている。

なお、美保純とは、2013年に放送された、岩手県沿岸部の久慈市などを舞台にし、のんが主演を務めた第88作目の連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合他）で共演。コメント欄にも「おお、美寿々さん（※美保純の『あまちゃん』での役名）とツーショット」「じぇじぇじぇ」と、多くの反響が寄せられている。

貴重な舞台裏の交流ショットとともに「お久しぶりですの出会いもあり、たくさん興奮した。奇跡の夏でした」と、音楽と人との繋がりから生まれた“夏の奇跡”をしみじみとつづり、ブログを締めくくられている。

