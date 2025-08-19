記録的な猛暑が続いた影響で、北海道産の農作物の収穫量が減るなどして価格が高騰しています。



その一方、値段が例年と変わらない野菜もあり、消費者から注目されています。



土の中から掘り出されたのは、まるまるとしたジャガイモです。



しかし、その大きさはというとー



（武田記者）「こちらたった今収穫されたばかりのジャガイモなんですが、かなり小さいですね。私の掌と比べてもかなり小さいのが分かります」





こちらは道内有数の農耕地帯・十勝の帯広です。ジャガイモの収穫期を迎えていますがー（アグリファッショングループ 橋爪恒雄さん）「茎と葉っぱが枯れてしまっている状態で、これがもう７月から見られていました」地中に栄養を送る葉や茎がしおれています。とれたものを比べてみても一目瞭然。画面右側が通常サイズですが、一回り以上小ぶりです。

（アグリファッショングループ 橋爪恒雄さん）「いま掘ってもこういう小さいのしか出てこない状態なので、小さい段階で発育が止まってしまった」



今シーズンは十分に成長しきれないイモが目立つといいます。



その背景にあるのがー



今シーズンの記録的な高温と雨の少なさです。



帯広では過去最高気温となる３８.８℃を７月２４日に観測。



７月の降水量も平年の半分以下に。



札幌でも１０１年ぶりに真夏日の日数を更新し、３２日に達しました。



（アグリファッショングループ 橋爪恒雄さん）「雨が降らない時期と猛暑によってかなり十勝の農家にとってダメージを受けているという状態」

猛暑の影響はほかにもー



（マルコストアー 佐々木康介さん）「こちらの葉物コーナーの野菜がすごく値上がりしている状況です」



日照りが続き、収穫量が少なかったことから価格は高騰。



たとえばこちらの道産ホウレンソウは例年２１０円余りですが、ことしは２７８円に。



ニラは１１０円から１５０円ほどに上昇しています。



（マルコストアー 佐々木康介さん）「北海道は３０℃を超えてずっと育ちにくい環境が続いているので、収穫量が減って値段も上がっている」



その一方で、例年通りの入荷量を確保できそうな野菜もあります。



（長南記者）「値上がりする野菜が多い中、タマネギやニンジンの値段が例年通りとなっていて、比較的求めやすいということです」



暑さの影響を受けにくいカボチャなどは、例年並みの価格で推移しているといいます。



（客）「なるべく安いものを買おうとしています」



（客）「（子どもに）食べさせてあげられるものが少なくなるなと感じることがある」



野菜の価格にも影響が出始めた厳しい暑さ。



食卓に欠かせない食材だけに、賢い買い方が求められそうです。