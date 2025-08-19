　19日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3338枚だった。うちプットの出来高が7452枚と、コールの5886枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の754枚（5円安48円）。コールの出来高トップは4万7000円の1045枚（32円安54円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　53000　
　 102　　　-1　　　 1　　52000　
　 171　　　-2　　　 1　　51000　
　 452　　　-3　　　 3　　50000　
　 554　　　-7　　　 8　　49000　　5490 　　　　　　　 7　
　 728　　 -13　　　21　　48000　
　1045　　 -32　　　54　　47000　
　 205　　 -50　　 110　　46250　
　 562　　 -60　　 135　　46000　
　　61　　 -65　　 170　　45750　
　 106　　 -75　　 210　　45500　　2040 　　　　　　　 1　
　　32　　　　　　 250　　45375　
　　56　　 -85　　 255　　45250　　1830 　　　　　　　 2　
　　 4　　 -80　　 315　　45125　
　 674　　 -90　　 315　　45000　　1645 　　-220　　　 2　
　　30　　 -35　　 400　　44875　
　　77　　-100　　 375　　44750　　1515 　　-185　　　 2　
　　26　　 -85　　 460　　44625　　1430 　　-170　　　 3　
　 163　　-100　　 450　　44500　　1360 　　-165　　　 9　
　　29　　-140　　 490　　44375　　1265 　　-150　　　 3　
　　55　　-125　　 545　　44250　　1210 　　-135　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44125　　1135 　　-185　　　 4　
　 412　　-110　　 655　　44000　　1110 　　 +50　　　18　
　　40　　-115　　 705　　43875　　 965 　　 -75　　　 7　
　　99　　-120　　 765　　43750　　 920 　　　 0　　　22　
　　12　　-145　　 815　　43625　　 875 　　 +20　　　35　
　　78　　-180　　 895　　43500　　 830 　　 +20　　　84　
　　18　　 +90　　1005　　43375　　 735 　　-150　　　22　
　　 1　　-180　　1030　　43250　　 730 　　 +10　　 125　
　　 2　　 -30　　1110　　43125　　 650 　　 -10　　　10　
　　32　　-100　　1220　　43000　　 630 　　　 0　　 218　
　　 1　　 -60　　1400　　42875　　 595 　　 +15　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 535 　　 -15　　　22　
　　 1　　-110　　1455　　42625　　 545 　　 +35　　　 7　
　　 5　　-185　　1545　　42500　　 490 　　 +10　　 426　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 435 　　 -10　　　13　
　　13　　-135　　1715　　42250　　 410 　　　-5　　　20　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 380 　　 -30　　　15　
　　13　　-105　　1990　　42000　　 370 　　　-5　　 155　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 330 　　 -20　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 325 　　　-5　　　42　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 315 　　　 0　　　26　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 285 　　　 0　　 143　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 270 　　　 0　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 250 　　　 0　　 317　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 235 　　　-5　　　29　
　　 1　　　　　　2920　　41000　　 220 　　　-5　　 273　