日経225オプション9月限（19日日中） 4万7000円コールが出来高最多1045枚
19日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3338枚だった。うちプットの出来高が7452枚と、コールの5886枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の754枚（5円安48円）。コールの出来高トップは4万7000円の1045枚（32円安54円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 53000
102 -1 1 52000
171 -2 1 51000
452 -3 3 50000
554 -7 8 49000 5490 7
728 -13 21 48000
1045 -32 54 47000
205 -50 110 46250
562 -60 135 46000
61 -65 170 45750
106 -75 210 45500 2040 1
32 250 45375
56 -85 255 45250 1830 2
4 -80 315 45125
674 -90 315 45000 1645 -220 2
30 -35 400 44875
77 -100 375 44750 1515 -185 2
26 -85 460 44625 1430 -170 3
163 -100 450 44500 1360 -165 9
29 -140 490 44375 1265 -150 3
55 -125 545 44250 1210 -135 3
44125 1135 -185 4
412 -110 655 44000 1110 +50 18
40 -115 705 43875 965 -75 7
99 -120 765 43750 920 0 22
12 -145 815 43625 875 +20 35
78 -180 895 43500 830 +20 84
18 +90 1005 43375 735 -150 22
1 -180 1030 43250 730 +10 125
2 -30 1110 43125 650 -10 10
32 -100 1220 43000 630 0 218
1 -60 1400 42875 595 +15 11
42750 535 -15 22
1 -110 1455 42625 545 +35 7
5 -185 1545 42500 490 +10 426
42375 435 -10 13
13 -135 1715 42250 410 -5 20
42125 380 -30 15
13 -105 1990 42000 370 -5 155
41875 330 -20 30
41750 325 -5 42
41625 315 0 26
41500 285 0 143
41375 270 0 17
41250 250 0 317
41125 235 -5 29
1 2920 41000 220 -5 273
