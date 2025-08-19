»àÆ®À©¤·¤¿¸©´ôÉì¾¦¡¢ÂçÊªOG¤¬´¶·ã¡ÖÀ¨¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡¹â¶¶¾°»Ò¤ÏÇÔ¤ì¤¿½Õ²¦¼Ô¤â¾Î»¿
¸©´ôÉì¾¦¤¬²£ÉÍ¤ò²¼¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ø
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè13Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡Âè3»î¹ç¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë8-7¤Ç¾¡Íø¡£¸©´ôÉì¾¦OG¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç·ãÀï¤ÎËö¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬½Õ²¦¼Ô¤ò·âÇË¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡10²óÉ½¤Ë3ÅÀÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸©´ôÉì¾¦¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¾®ÁùÎÇÌé¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢11²ó¤Ëºä¸ýÏ©Êâ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·ãÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©´ôÉì¾¦OG¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â¡¢µå»ù¤¿¤Á¤¬±é½Ð¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸©´ôÉì¾¦¡¢²£ÉÍ¡¢Î¾¹»¤È¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤À¨¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡¡´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Î¾¹»¤ÎÂç·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤Ó¤ËX¤ËÅê¹Æ¡£½éÀïÆÍÇË¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤¡¢±«¤ÎÃæÂçÀ¼¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤ê¿ÍÊ¸»úºî¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¹â¹»»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë