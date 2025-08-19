　19日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2318枚だった。うちプットの出来高が1452枚と、コールの866枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の415枚（10円高390円）。コールの出来高トップは4万7000円の236枚（75円安185円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　35　　　-3　　　 4　　54000　
　　23　　　-4　　　 6　　53000　
　 137　　　-6　　　10　　52000　
　　78　　 -10　　　17　　51000　
　　75　　 -19　　　31　　50000　
　　67　　 -25　　　57　　49000　
　 109　　 -65　　 105　　48000　
　 236　　 -75　　 185　　47000　
　　24　　-105　　 340　　46000　
　　11　　 -85　　 510　　45250　
　　16　　-100　　 565　　45000　
　　 3　　 -65　　 635　　44750　
　　 5　　 -25　　 770　　44500　　1925 　　-110　　　 1　
　　12　　 -40　　 875　　44125　　1675 　　-115　　　 2　
　　21　　-120　　 935　　44000　
　　 2　　 +55　　1085　　43875　
　　 4　　+100　　1120　　43750　　1430 　　-145　　　 1　
　　 1　　 -15　　1140　　43625　
　　 7　　-185　　1165　　43500　　1380 　　 -30　　　15　
　　　　　　　　　　　　　43375　　1310 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　1250 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43125　　1150 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　1100 　　 -25　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　42875　　1050 　　-150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 990 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 950 　　 +20　　　28　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 910 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 835 　　-155　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 815 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 785 　　　 0　　　48　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 745 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 720 　　 -10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 680 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 655 　　　-5　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 620 　　 -85　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 590 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 555 　　 +10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 505 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 495 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 475 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 465 　　　+5　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 405 　　 -15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 395 　　 -55　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 390 　　 +10　　 415　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 355 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 340 　　 -15　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 335 　　　-5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 320 　　　-5　　　23　