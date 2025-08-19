日経225オプション10月限（19日日中） 4万円プットが出来高最多415枚
19日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2318枚だった。うちプットの出来高が1452枚と、コールの866枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の415枚（10円高390円）。コールの出来高トップは4万7000円の236枚（75円安185円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
35 -3 4 54000
23 -4 6 53000
137 -6 10 52000
78 -10 17 51000
75 -19 31 50000
67 -25 57 49000
109 -65 105 48000
236 -75 185 47000
24 -105 340 46000
11 -85 510 45250
16 -100 565 45000
3 -65 635 44750
5 -25 770 44500 1925 -110 1
12 -40 875 44125 1675 -115 2
21 -120 935 44000
2 +55 1085 43875
4 +100 1120 43750 1430 -145 1
1 -15 1140 43625
7 -185 1165 43500 1380 -30 15
43375 1310 +30 1
43250 1250 +25 2
43125 1150 2
43000 1100 -25 9
42875 1050 -150 1
42625 990 1
42500 950 +20 28
42375 910 1
42250 835 -155 4
42125 815 1
42000 785 0 48
41875 745 0 2
41750 720 -10 6
41625 680 2
41500 655 -5 15
41375 620 -85 3
41250 590 5
41000 555 +10 12
40875 505 3
40750 495 -5 4
40625 475 0 3
40500 465 +5 16
40250 405 -15 5
40125 395 -55 2
40000 390 +10 415
39875 355 -10 5
39750 340 -15 12
39625 335 -5 6
39500 320 -5 23
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
35 -3 4 54000
23 -4 6 53000
137 -6 10 52000
78 -10 17 51000
75 -19 31 50000
67 -25 57 49000
109 -65 105 48000
236 -75 185 47000
24 -105 340 46000
11 -85 510 45250
16 -100 565 45000
3 -65 635 44750
5 -25 770 44500 1925 -110 1
12 -40 875 44125 1675 -115 2
21 -120 935 44000
2 +55 1085 43875
4 +100 1120 43750 1430 -145 1
1 -15 1140 43625
7 -185 1165 43500 1380 -30 15
43375 1310 +30 1
43250 1250 +25 2
43125 1150 2
43000 1100 -25 9
42875 1050 -150 1
42625 990 1
42500 950 +20 28
42375 910 1
42250 835 -155 4
42125 815 1
42000 785 0 48
41875 745 0 2
41750 720 -10 6
41625 680 2
41500 655 -5 15
41375 620 -85 3
41250 590 5
41000 555 +10 12
40875 505 3
40750 495 -5 4
40625 475 0 3
40500 465 +5 16
40250 405 -15 5
40125 395 -55 2
40000 390 +10 415
39875 355 -10 5
39750 340 -15 12
39625 335 -5 6
39500 320 -5 23