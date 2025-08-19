東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)より、「ディズニー・ハロウィーン」を盛り上げるスペシャルグッズが登場！

今回は、東京ディズニーランドのパレードに登場するキャラクターをモチーフにした、楽しくも妖しいハロウィーンパーティーにぴったりなグッズをまとめて紹介します☆

 

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”楽しくも妖しいハロウィーンパーティーにぴったりなグッズ

 

 

発売日：2025年9月16日(火)

販売店舗：東京ディズニーランド／ワールドバザール｢ディズニー＆カンパニー｣

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

 

東京ディズニーランドのハロウィーンパレード『ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”』に登場する「ミッキーマウス」たちのコスチュームをモチーフにしたグッズシリーズ。

お気に入りのグッズを身につけて、一緒にハロウィーン気分がもりあがります☆

 

ぬいぐるみバッジ「ミッキーマウス」

 

 

価格：2,800円

パレードのコスチュームを細部まで再現したぬいぐるみバッジが、キャラクターごとに登場します。

 

妖しくもかっこいい、黒と紫を基調にしたコスチュームの「ミッキーマウス」。

シルクハットやマントのデザインがポイントです。

 

ぬいぐるみバッジ「ミニーマウス」

 

 

価格：2,800円

赤と紫のドレス姿がかわいい「ミニーマウス」。

頭につけた大きなリボンや、スカートの柄もパレードの衣装を再現しています。

 

ぬいぐるみバッジ「ドナルドダック」

 

 

価格：2,800円

赤を基調にしたコスチュームに身を包んだ「ドナルドダック」。

帽子やベルトの飾りが豪華なデザインです。

 

ぬいぐるみバッジ「グーフィー」

 

 

価格：2,800円

赤と紫とオレンジのハロウィーンカラーがおしゃれな「グーフィー」

 

ぬいぐるみバッジセット「チップ＆デール」

 

 

価格：4,200円

「チップ」と「デール」は2個セットで登場。

お揃いの帽子をかぶった、かわいいデザインです。

 

ダンサーコスチュームリング

 

 

価格：1,800円

 

 

ディズニーヴィランズと共に登場するダンサーコスチュームをモチーフにした大ぶりのリング。

 

 

 

各フロートに合ったハロウィーンならではの衣装。

 

そのイメージを再現したおしゃれなリング。

 

 

このイベントでも注目のグッズです☆

 

 

種類も豊富なのでお友だちや家族と一緒につけるのもおすすめです☆

 

カチューシャ

 

 

価格：2,400円

ハロウィーンカラーのカチューシャも登場！

 

ワッペンアクセサリー

 

 

価格：1個 900円／1BOX(全7種) 6,300円

全7種類のうち、どれか1つがはいっているブラインドタイプのワッペンアクセサリー。

 

 

1BOX購入すると、全種類をそろえることができます。

 

コレクションカード

 

 

価格：1,500円

 

 

パレードに登場するキャラクターたちがデザインされたコレクションカード。

 

 

思い出をコレクションできるアイテムです。

 

パレードの興奮がよみがえる、特別なデザインのグッズシリーズ。

お気に入りのキャラクターグッズを身につけて、パークのハロウィーンを思いっきり楽しんでくださいね！

楽しくも妖しいハロウィーンパーティーにぴったりなグッズグッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダンサーコスチュームイメージのリングも！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”楽しくも妖しいハロウィーンパーティーにぴったりなグッズ appeared first on Dtimes.