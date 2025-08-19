NEC川崎応援番組「We love ROCKETS!」、9月3日より新シーズン放送開始！ 初回は野嶋・甲・佐々木が登場

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」に所属し、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を伝える応援番組「We love ROCKETS!」（ラブロケ）が、2025年9月3日（水）より2025-26シーズンの放送をスタートする。

ラブロケは、2022-23、2023-24のVリーグ連覇、そしてSVリーグ初代シーズンで準優勝を果たしたNEC川崎の応援番組。2025-26シーズンの優勝を目指す選手たちのコート上では見られない意外な素顔に迫るインタビューや、番組独自の企画を通じて、チームの魅力を深く掘り下げていく。

ナレーションは月替わりで各選手が担当。さらに、クラブOGで現在スタッフとしてチームを支える塚田しおり、廣瀬七海がMCを務め、二人によるミニコーナー「しおりとななみ」も新たにスタートする。

記念すべき新シーズン初回放送には、野嶋華澄、甲萌香、佐々木遥子の3選手が登場。「レッドロケッツの夏」をテーマに、副キャプテンの野嶋を中心に和気あいあいとした雰囲気でトークを展開する。夏のオフシーズンの過ごし方やチームメイトとのエピソード、6月に福島で行われたチーム合宿の裏話など、ここでしか聞けない話が満載だ。

また、中谷宏大新監督のもと新たなスタートを切る今シーズンへのそれぞれの目標や、チームとしての抱負も語る。

そして、今回からスタートするミニコーナー「しおりとななみ」。初回のテーマは「バレーボール初級・ポジション」と題し、バレーボールを始めたばかりの視聴者にも分かりやすく解説する。9月のナレーションは甲萌香が務める。

■放送情報

番組名： We love ROCKETS! （略称：ラブロケ） 放送開始日： 2025年9月3日（水） 放送日時： 毎週水曜日 22:00～ 内容更新： 毎月第1水曜日 放送：イッツコムチャンネル 地デジ10ch 配信：NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／ 毎月第1水曜日前後にアップ