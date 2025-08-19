県岐阜商が横浜を下して準決勝へ

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日が行われた。県岐阜商（岐阜）と春夏連覇を目指した横浜（神奈川）の準々決勝第3試合は壮絶な一戦に。最も面白いとされるスコアでの決着は、ネットでも大きな話題となった。

とてつもない大激戦の末、県岐阜商が春王者を撃破して準決勝に進出した。

県岐阜商が4-0リードの6回に横浜が3点返し、8回にも1点取って同点に。延長タイブレークも激アツの展開だった。

10回表に3点奪われた県岐阜商は諦めない。その裏に無死満塁から小鎗稜也（3年）の3点適時二塁打で同点に追いつくと、11回に坂口路歩（3年）が2死一、三塁から左前打を放ち、激戦に終止符を打った。

スコアは「8-7」。米国第32代大統領、フランクリン・ルーズベルトの「ベースボールで一番おもしろいスコアは8-7だ」という発言に由来する“ルーズベルトゲーム”だった。

「ルーズベルトゲーム」の9文字は試合終了直後、即Xのトレンド入りを果たした。

ファンからは「これがあのルーズベルトゲームか…！」「最高の試合だった」「なんとも手に汗握るルーズベルトゲーム」「まさにルーズベルトゲームそのもの」「そうかルーズベルトゲームだったか 面白い試合だったわけだ」「ルーズベルトゲームで11回裏に決着 甲子園あまりに面白すぎた」「まさにルーズベルトゲームだったな」などの声が上がっていた。



