さりげないシンプルなロゴがアクセントに！【チャンピオン】のTシャツがAmazonに登場中！
飽きのこないベーシックなデザイン！【チャンピオン】のTシャツがAmazonに登場中！
チャンピオンのTシャツは、USカレッジのチームウェアとして培われた「頑丈さ」と「着やすさ」を追求した、日常に寄り添う定番ラインである。環境に配慮した素材を使用しながらも、ブランドのアイデンティティであるタフな作りは健在だ。
また、このTシャツは、アメリカ企画のサイズではなく、日本企画のサイズで展開されている。そのため、普段着用している日本のサイズ感で安心して選ぶことができる。
デザインはシンプルながらも、左胸にはチャンピオンの象徴である「Cロゴ」の刺繍がワンポイントで入っている。カジュアルな中にブランドの存在感をさりげなく主張している。
このショートスリーブTシャツには、サステナブルなアメリカ綿を80%、リサイクルポリエステルを20%使用したテリークロス生地が採用されている。テリークロスとは、タオルのように表面がループ状に編まれたパイル生地のことで、その最大の特徴は、柔らかな質感と抜群の肌触りの良さである。一般的なTシャツとは一味違った豊かな表情も魅力の一つで、シンプルなデザインの中に個性を感じさせる。
吸水性と速乾性を兼ね備え、汗ばむ季節でも快適な着心地を保つ。また、このTシャツは製品洗い加工が施されているため、新品の状態からすでに着慣れたような風合いを楽しめる。硬さがなく、購入したその日から肌に馴染む柔らかさを実感できるだろう。
