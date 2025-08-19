マギー、美脚際立つミニワンピ姿披露 クロアチア満喫ショットに「スタイル抜群」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2025/08/19】モデルのマギーが19日、自身のInstagramを更新。クロアチアのロプド島で撮影された美しい脚が際立つ旅行ショットを公開した。
【写真】マギー、脚線美際立つワンピース姿
マギーは「Always by the water」とコメントし、クロアチアのロプド島で撮影された旅行中の姿を披露した。白いミニワンピースに素足でサンダルを合わせたコーディネートが印象的で、石畳の街並みを背景に美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「とても素敵なところですね」「行ってみたい」「素敵な場所ですね」「スタイル抜群」「美しすぎる」「憧れます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マギー、クロアチアでの美脚ショットを披露
