紐付きデザインでオシャレなのに手を使わずさっと履ける！【ルコックスポルティフ】のスニーカーがAmazonに登場中！
手を使わずさっと履ける設計！【ルコックスポルティフ】のスニーカーがAmazonに登場中！!
ルコックスポルティフのスニーカーは、ランニングスタイルから着想を得て開発されたスニーカーである。足への負担を配慮した、歩きやすく軽やかな履き心地だ。
ワイド設計(3E相当)を採用しており、ゆったりとした履き心地をかなえている。足幅が広い方でも締め付け感なく、リラックスして着用できるだろう。アッパーは柔らかく足にフィットするニット仕様で、長時間の歩行でもストレスを感じさせない。このニット素材には撥水加工が施されており、着用シーンが広がる。(※完全防水ではありません。)
インソールには、通気性のある高反発材と低反発材を組み合わせた「ミックスクッションインソール」を採用。優れたクッション性で足への負担を軽減し、快適な歩行をサポートする。
ソールには、屈曲性と安定性を両立させるための工夫が凝らされている。大胆なスリットを入れることで、足の動きに合わせて柔軟に曲がり、自然な歩行をサポートする。また、中足部にはTPUシャンク構造が採用されており、歩行時の足の捻じれを抑え、安定性を高めている。これにより、まるで足が前に進むような軽やかでスムーズな履き心地を実現している。
シューレースには、着脱が簡単なドローコード付きのバンジーレースを採用。いちいち紐を結ぶ手間がなく、手軽に履くことができる。
