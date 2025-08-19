堤真一「3日間水だけ」貧乏時代明かす 俳優を辞めようと思う瞬間も「しょっちゅう思います」
【モデルプレス＝2025/08/19】俳優の堤真一が、19日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。貧乏時代と、俳優をやめたくなった時期について語った。
【写真】吉沢亮、堤真一とキス寸前
この日、堤はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。MC・ずんの飯尾和樹から「1日50〜60円で生活したことがあるっぽい」と話をふられた堤は、「50〜60円どころか3日間水だけ、水道水だけ」とかなりの貧乏生活をしたことがあると告白した。
「20歳の時なんですけど、20歳から27まで家賃2万円のアパートにいたんですけど、その間何度かあります。お金無い時が」とかなり困窮していたといい「先輩とかが舞台の稽古とかがあったら、もう必ず先輩についていって食事して」と先輩方に食事をさせてもらっていたと回顧。ともにゲスト出演していた中村倫也も貧乏時代は「堤さんだったりいろんな先輩に『今日ご飯行かれるんですか。行っていいですか』って」と、堤と同じようにどうにか食い繋いでいたと口にした。
堤はまた「俳優を辞めようと思ったことがあるっぽい」という話題では「しょっちゅう思いますね。今でも思います、向いてねえなぁって」と意外な告白も。とりわけ映像の作品などでは何ヶ月もその役で過ごすため「精神的にも疲れてくるので、『おかしくなっちゃう』と思うと『辞めてぇなあ』と思う」という思いと同時に「辞めていいんなら辞めてえな」と考えることもあるという。例として2008年に出演した映画「容疑者Xの献身」ではずっとうつむきがちな姿勢の役だったため、プライベートでも「だんだんマイナスのことしか考えられなくなる」とも語った。（modelpress編集部）
