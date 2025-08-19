道端アンジェリカ、息子2人を顔出し「2人ともイケメン」「成長ぶりにびっくり」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】モデルの道端アンジェリカが8月19日、自身のInstagramを更新。息子2人との親子ショットを公開した。
【写真】道端アンジェリカ、イケメン息子2人を顔出し
道端はハワイで撮影された息子2人との親子ショットを披露。カフェのテーブルを囲んで笑顔を見せる3人の姿が印象的で、息子たちの顔がしっかりと写っている貴重なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「息子さんたち大きくなりましたね」「幸せそうで癒されます」「2人ともイケメン」「成長ぶりにびっくり」「ハワイ満喫してますね」「微笑ましい3人」といったコメントが寄せられている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆道端アンジェリカ、息子2人との親子ショットを公開
