原日出子、手作り和朝食公開「丁寧で素敵」「朝から美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の原日出子が19日、自身のInstagramを更新。手作りの和朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】原日出子「豪華」と話題の手作り和朝食
原は「朝5時過ぎからのお散歩」とつづり、「毎朝40分の朝活はマルコのおかげで続いています」と愛犬との散歩が日課になっていることを報告。さらに「卵焼き 美味しく出来ました」とつづり、卵焼きや焼き魚、和え物などが並んだ朝食の様子も公開した。
この投稿に、ファンからは「丁寧で素敵です」「焼き魚2種類あるの豪華」「朝から美味しそう」「理想的な朝活」「卵焼き上手ですね」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
