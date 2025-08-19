¡ÖÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È¡×¡Ö²£»³¤¯¤ó¡×¸©´ôÉì¾¦¤È²£ÉÍ¤Î°ìÀï¤ÇÂ³¡¹¤È¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¡¡Àï¤¤¤Ï±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤Ç·èÃå¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡Û
¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¸©´ôÉì¾¦(´ôÉì)8¡ß-7²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî)(19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî)-¸©´ôÉì¾¦(´ôÉì)Àï¤¬ÏÃÂê¡£X¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤È¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸©´ôÉì¾¦¡×¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¡×¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¡×¡Ö²£»³¤¯¤ó¡×¡ÖÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È¡×¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¡Ö¹â¹»Ìîµå¡×¡Ö±üÂ¼¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤³¤Î»î¹ç¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©´ôÉì¾¦¤Ï½é²ó¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ë²£»³²¹ÂçÁª¼ê(3Ç¯)¤Î¹¥¼éÈ÷¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬5²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢4-4¤Ç9²óÎ¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å¹¶¤Î¸©´ôÉì¾¦¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê(3Ç¯)¤«¤é1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢²£ÉÍ¤Ï¡ÖÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È¡×¤Î´ñºö¡£Àä¹¥µ¡¤Ç¥¹¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸©´ôÉì¾¦¤Ï¡¢¹¥¼éÈ÷¤ÇËÉ¤¬¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤Î±äÄ¹10²ó¡¢¸©´ôÉì¾¦¤ÏÀè¹¶¤Î²£ÉÍ¤Ë¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£°¤ÉôÍÕÂÀÁª¼ê(3Ç¯)¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤âµö¤·¡¢3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¡¢¸©´ôÉì¾¦¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤é¾®ÁùÎÇÌéÁª¼ê(3Ç¯)¤Îµ¯»à²óÀ¸¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢7-7¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
±äÄ¹Àï¤Ç¸ß¤¤¤Ë3ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬11²óÉ½¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÂÅÄÀ»ÌéÅê¼ê(2Ç¯)¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤«¤éºä¸ýÏ©ÊâÁª¼ê(3Ç¯)¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ç®Àï¤Ë·èÃå¡£¸©´ôÉì¾¦¤¬±äÄ¹11²ó¤ËµÚ¤Ö»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£