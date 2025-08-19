東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供されるゴーストモチーフの「スーベニアランチケース」を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケース

価格：対象セットにプラス1,300円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」／東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スーベニアランチケース」

ハロウィーンの夜に現れたゴーストたちの姿をデザイン。

カラフルに描かれた、並んだゴーストが目を引きます。

いろんな表情をみせてくれるかわいいゴーストがいっぱい！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケースの紹介でした。

