こう穿けばいいのか！【GU】40・50代がマネしたい♡「きれいめパンツコーデ」

「どう穿けばオシャレに見える？」夏のパンツスタイルに悩んでいるミドル世代は、【GU（ジーユー）】スタッフさんのきれいめコーデを真似してみて。今回はトレンドアイテムとして長く注目を集めている、ワイドパンツを使った着こなしをピックアップ。夏カラーで統一して爽やかに、ワンカラーコーデでこなれ感たっぷりに。周りと差がつきそうなコーデを集めました。

清潔感のある夏カラーで統一してフレッシュに

【GU】「バレルレッグプルオンパンツ」\2,990（税込）

樽のようなゆるっとしたシルエットで、こなれ感のある着こなしに導くバレルパンツ。きれいめに見せるなら、Natsukiさんのように清潔感のあるカラーで統一して好印象を狙って。オフホワイトのパンツにニュアンス感のあるオリーブ色のTシャツを合わせれば、涼しげで上品なムードに。アクセントとしてブルーのシャツを腰巻きにして、鮮度高めに仕上げたコーデです。

品の良さを引き出すブラウンのワンカラーコーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

リラックス感のあるワイドパンツをきれいめに取り入れるなら、スラリとしたセンタープレス入りのものを選ぶのがコツ。トレンドカラーであるブラウンのパンツとトップスで濃淡をきかせると、奥行きが生まれてグンと垢抜け度がアップ。腰巻きにしたエレガントな柄スカーフも、きれい見えをサポートしてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M