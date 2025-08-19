東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」前会長・角川歴彦（つぐひこ）被告（８１）の公判が１９日、東京地裁（中尾佳久裁判長）であった。

検察側は論告で「実質的な経営トップとして、犯行で主導的な役割を果たした。社内で最も刑事責任が重い」として懲役３年を求刑した。弁護側の最終弁論は９月３日に行われる予定。

事件では、共犯とされたＫＡＤＯＫＡＷＡの元専務と元担当室長が起訴事実を認め、執行猶予付きの有罪判決が確定している。

角川被告はこれまでの公判で「身に覚えがなく、事件は検察官が勝手に作り上げた虚構だ」と無罪を主張。当時は代表権のない会長で決裁権限もなく、大会組織委員会元理事の高橋治之被告（８１）（受託収賄罪で公判中）側への金銭支払いは「報告を受けていなかった」としている。

検察側はこの日の論告で、創業家一族で約４９年間にわたって経営に関与してきた角川被告は、２０１０年に代表を外れた後も社長の人事権を掌握するなど、同社の重要な事柄で最終的な判断を行っていたと指摘。被告は東京大会にかなりの熱意を持っており、大会スポンサーへの就任についても「被告の了解がないと進められなかった」とした。

その上で、角川被告の故意や部下らとの共謀を裏付ける事情として、▽スポンサー選定の対価として高橋被告側に金銭を支払うこと▽支払い名目を「コンサル費用」とすること▽支払先を同被告の知人の会社にすること――などを角川被告に報告し、了承を得ていたとする元専務を含む部下らの証言を列挙した。

「報告を受けていない」とする角川被告の公判での供述については、曖昧な記憶に基づき、証拠とも矛盾する内容で「虚偽だ」とし、「責任を部下に押しつけ、反省の態度はみじんも感じられない」と非難。「公的な大会を企業の利益のために利用した私利私欲の犯行。大会の公正な運営に対する国内外からの信頼を失墜させ、東京大会の価値を踏みにじった」と述べた。

起訴状では、角川被告は元専務らと共謀し、ＫＡＤＯＫＡＷＡが大会スポンサーに選ばれるよう便宜を受ける謝礼などとして、１９年９月〜２１年１月、高橋被告に計約６９００万円の賄賂を提供したとしている。

事件では全５ルートで計１２人が贈賄罪で起訴され、このうち１１人に有罪判決が出ている。収賄側では高橋被告を含む３人が起訴され、うち１人の有罪が確定している。