¥É·³32ºÐ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×7·îÉüÄ´¢ª8·î¤ÏÂÇÎ¨.150¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¡ÈµÕÌá¤ê¡É¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×
ÉÔ¿¶¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡£»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÂÇÎ¨.237¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçË¤¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÈÉÔÄ´¡£¤¿¤À¡¢7·î¤ÏÂÇÎ¨.273¡¢½ÐÎÝÎ¨.342¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.485¡¢OPS.827¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë³°Ìî¼êÊä¶¯¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ù¥ó¥Á¤â´¿´î¡ª¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡¤¿¤À¡¢8·î¤ËÆþ¤ë¤ÈÂÇÎ¨¤Ï.150¤È¡¢¤Þ¤¿Ä´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾åË¾¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡32ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö7·î¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÖÈà¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢µ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï6²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢8²ó¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÂÇÀþ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£9Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡¢·ø¼Â¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤Èµ¤·¡¢¹¥µ¡¤Ç¤Î°ìÂÇ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]