Discordのアクティビティ機能に「GeForce NOW」統合、Discord内でフォートナイトを遊べるように
DiscordとNVIDIAは8月18日、Discord上でさまざまなアプリケーションを実行する「アクティビティ」機能にクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」を統合すると明らかにした。Epic Gamesの協力によって『フォートナイト』が初期タイトルとしてデモが行われている。
DiscordにはDiscord上でYouTubeを視聴したり簡単なゲームをプレイできる「アクティビティ」機能が搭載されており、今回これにクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」が統合されるという内容。通常GeForce NOWの利用には料金が必要になるが、Discordへの統合にあたって期間限定のトライアルが設けられ、無料でプレイできるようだ。
なお、NVIDIAはGeForce NOWの動作基盤をBlackwellへと刷新中。NVIDIA Graphics Delivery Network (GDN) を経由して、1,440p/60fpsでの高性能ゲームプレイをローカル環境へのインストール不要で楽しめるようになるとしている。
🎉Big news: NVIDIA Blackwell RTX is coming to #GeForceNOW 💚What this means… ✅ GeForce RTX 5080-class GPUs are joining the Ultimate fleet ✅ New Install-to-Play multiplies your cloud library with access to over 2500 more Steam games ✅ More frames on… pic.twitter.com/6xLjQ3jBla- 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) August 18, 2025
